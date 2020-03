Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare este formata dintr-un aparat Real Time PCR, un extractor automat de acizi The post Universitatea din Suceava a creat o linie semi-automata de testare COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .