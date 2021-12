Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași - 142 de ani de învățământ superior 1 Decembrie 1879 - De la fictiune universitara, la realitate. Preconizata de iure a exista in alcatuirea Universitatii din Iasi inca din 1860, Facultatea de Medicina si-a inceput activitatea de facto abia la 1 decembrie 1879, dupa ce Parlamentul Regatului Romaniei a votat bugetul si programul didactic al noii institutii. Facultatea ieseana era chemata sa instruiasca tineretul autohton, care, prin cunostinte, indemanare si devotament, sa faca fata gravelor probleme medico-sociale ale tarii. In Iasi, existau atunci ca structuri preliminare Spiridonia, Societatea de Medici si Naturalisti, Academia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara absolventa a Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București a reușit sa obțina 943 de puncte din 950 la Rezidențiat 2021. Aceasta a fost șefa de promoție a Facultații de Medicina. Tanara care este pe primul loc anul acesta la rezidențiat Concurența a fost mare anul acesta,…

- Zeci de pacienti, cazuri sociale din localitatea Ostrov, judetul Constanta au fost consultati de medici in cadrul unui eveniment organizat de Manastirea Dervent si Primaria Ostrov. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, caravana de medicina interna a ajuns in localitatea Ostrov."Cu ajutorul…

- Aminata Diallo, mijlocaș al echipei feminine PSG, a fost arestata de poliția franceza în cadrul unei anchete privind un atac asupra unei colege de echipa pe 4 noiembrie.Diallo, în vârsta de 26 de ani, a fost arestata miercuri dimineața.Internaționala franceza jucase…

- In Liga Campionilor s-au jucat doua treimi din faza grupelor: patru runde din șase. Aici descriem cum stau lucrurile in grupa "D", unde joaca campioana Moldovei "Sheriff". * Real Madrid a obținut primul loc in grupa: acum nu-l mai imparte cu Sheriff, dar a inaintat cu doua puncte datorita victoriei…

- Sheriff Tiraspol a uimit intreaga planeta dupa victoria de aseara pe terenul celei mai titrate echipe din Liga Campionilor, Real Madrid. Imediat dupa meci, cele mai renumite publicatii au laudat prestatia campioanei Moldovei.

- Guvernul a aprobat modificarea componenței Comisiei Naționala Extraordinara de Sanatate Publica. Prin proiectul aprobat s-a propus completarea Componenței nominale a Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica cu specialiști in domeniul sanatații publice reprezentanți ai Universitații de Stat…

- Atleta romana Alina Rotaru-Kottmann, fosta studenta/masteranda a Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta, s-a clasat pe locul sase in proba de saritura in lungime din cadrul traditionalei reuniuni atletice ISTAF de la Berlin, etapa din circuitul Continental…

- La sfarșitul saptamanii abia incheiate, pe Dealul Cireșoaia a avut loc un nou ceremonial militar-religios de comemorare a Eroilor Neamului care și-au jertfit viața pentru a opri inaintarea trupelor Puterilor centrale, germane și austro-ungare, spre inima Moldovei. Evenimentele organizate pe locul cumplitelor…