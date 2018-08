Stiri pe aceeasi tema

- LIGA EUROPA. Campioana Armeniei, Alaskert Erevan, a remizat, joi, pe teren propriu, 0-0, cu campioana Muntenegrului, FK Sutjeska Niksici, in mansa a doua a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. Armenii s-au calificat datorita victoriei din meciul tur, obtinuta cu 1-0. Ambele echipe au ajuns…

- In aceasta seara se disputa manșa secunda a turul 2 preliminar din Europa League. Nu mai puțin de 44 de meciuri se joaca, Romania fiind reprezentata de FCSB și Viitorul, ambele cu șanse reale de a obține calificarea in faza urmatoare. In cazul in care vor merge mai departe, cei de la FCSB se vor duela…

- Arbitrul rus Serghei Ivanov va conduce la centru meciul FCSB - Rudar Velenje, care va avea loc, joi, la ora 21.30, pe Arena Nationala, in mansa secuda a turului doi preliminar al Ligii Europa.Ivanov va fi ajutat de Maksim Gavrilin si Roman Usachev, iar rezerva va fi Evgheni Turbin. FCSB…

- U Craiova are șanse mici s-o evite pe RB Leipzig in turul 3 preliminar al Ligii Europa, in condițiile in care adversara nemților din turul 2 preliminar, BK Hacken (Suedia), pare un adversar accesibil. Insa șansele de calificare, minime, la prima vedere, ar putea crește considerabil daca antrenorul est-germanilor,…

- CSU Craiova va evolua cu invingatoarea din dubla mansa dintre RB Leipzig (Germania) si Hacken (Suedia), in turul al treilea preliminar al Ligii Europa.Partida tur va avea loc, la 9 august, in deplasare, iar returul la 16 august, la Craiova, informeaza news.ro. RB Leipzig va evolua,…

- ​Formatia Rudar Velenje a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, echipa Tre Fiori, in prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Europa. Dubla mansa dintre echipa slovena si cea din San Marino va decide adversara FCSB in turul doi preliminar al competitiei, potrivit news.ro.

- FCSB va intalni Rudar Velenje din Slovenia sau pe invingatoarea din turul preliminar dintre Tre Fiori (San Marino) si Bala Town (Tara Galilor), in turul al doilea preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti de la Nyon.FCSB, care intra direct in turul al dolilea…

- Romania va fi reprezentata de patru echipe, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si FC Viitorul, in sezonul viitor al cupelor europene, informeaza news.ro.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa…