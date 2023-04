Stiri pe aceeasi tema

- A aparut reacția lui Adi Mutu, dupa ce fanii Rapidului i-au cerut demisia. Mutu a vorbit la finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid, scor 3-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa „Briliantului” a cedat in Banie și a ramas pe locul 5 in clasament. Trece prin cel mai dificil moment…

- Horatiu Moldovan a avut prima reactie dupa gafa facuta in meciul Sepsi – Rapid, scor 2-0, din etapa a 3-a a play-off-ului. Portarul lui Adi Mutu si-a asumat eroarea care i-a permis lui Alexandru Tudorie sa deschida scorul, in minutul 26. Moldovan a primit o pasa de la Cristi Sapunaru, dar a evitat sa…

- Ciprian Deac si Cristi Manea au oferit primele reactii, dupa remiza dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj, scor 1-1, din etapa a doua de play-off. Deac s-a declarat suparat dupa egalul din Banie, si a marturisit ca isi dorea victoria, pentru a-i aduce o bucurie lui Dan Petrescu, la meciul 700 din…

- Gabi Balint a analizat egalul dintre Rapid și Farul, 1-1, și a laudat rezultatele obținute de Adi Mutu. Dupa doua etape din play-off, Rapid e pe 4, cu 28 de puncte, iar fostul internațional spune ca giuleștenii nu pot emite pretenții la caștigarea campionatului. Concluzia lui Gabi Balint dupa Rapid…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – UTA 2-1. Antrenorul oltenilor și-a felicitat elevii pentru atitudinea aratata. Universitatea Craiova a invins UTA, scor 2-1, și a trecut peste Rapid in clasament, cel puțin pana la meciul de maine al giuleștenilor cu Farul. Eugen Neagoe,…

- Rareș Pop (17 ani), mijlocașul dreapta al celor de la UTA Arad, a starnit interesul celor de la CS Universitatea Craiova, formație ce ocupa poziția a 5-a in clasamentul Superligii. Gruparea din Banie ar dori sa il aduca pe Rareș Pop pe „Ion Oblemenco” in fereastra de transferuri din vara, scriu cei…

- In Superliga de fotbal, vineri, sunt programate primele meciuri din etapa cu numarul 24, Chindia Targoviște-UTA Arad (ora 17.00) și FC Universitatea Craiova 1948-Universitatea Cluj (ora 20.00). Runda va continua, sambata, 4 februarie, cu partidele AFC Hermannstadt-FC Argeș Pitești (ora 14.30) și Rapid-FC…

- SCMU Craiova a pierdut, sambata seara, duelul cu Rapid, din Liga Naționala, in urma unui coș venit in ultima secunda de joc, iar la final spiritele s-au incins pe parchet. Oltenii au reclamat un fault in atac exact in momentul aruncarii decisive, precum și un fault clar al oaspeților cu cateva secunde…