- Este a doua partida la rand Constanta Craiova, dupa ce, in runda anterioara, Farul a intalnit in deplasare cealalta echipa din Banie, Universitatea Craiova, pe care a invins o cu 2 1.Etapa a 23 a a Superligii, a doua programata in noul an, este deschisa, vineri, 26 ianuarie 2024, de partida de la Ovidiu…

- Superliga: Farul Constanta - Universitatea Craiova 2-1, in etapa a 22-aEchipa Farul Constanta a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii. Oaspetii au inscris primii la Craiova, in minutul 15, cand Louis Munteanu…

- La Craiova, se intalnesc echipele de pe locurile 4 si 2 in clasament, despartite de trei puncte.Etapa a 18 a a sezonului regular al Superligii 2023 2024 incepe vineri, 1 decembrie 2023, iar sambata, 2 decembrie, programeaza alte trei partide.De la ora 14.00, se joaca meciul UTA locul 13, cu 19 puncte…

- FCSB a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Nationala, intr-un meci considerat in deplasare, in etapa a 17-a a Superligii de fotbal.Unicul gol al partidei a fost inscris de Florinel Coman (52), care l-a surprins pe portarul sloven Adnan Golubovic din lovitura…

- CS Universitatea Craiova a caștigat cu Oțelul, scor 3-1, in etapa #17 din SuperLiga. Meciul decis de o grava eroare de arbitraj in favoarea oltenilor și de Mitrița, care a marcat un hattrick, a inceput cu o ora mai tarziu din cauza zapezii. Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul celor de la Oțelul,…

- Superliga de fotbal: FC Voluntari a invins Farul Constanța intr-un meci cu șase goluriFC Voluntari a invins Farul Constanța in prima partida de sambata din etapa a XVII-a a Superligii de fotbal. Meciul FC Voluntari-Farul Constanța a fost caștigat de ilfoveni, scor 3-1. Scorul a fost deschis…

- Conform variantei inițiale de program pentru etapa 18 din SuperLiga, derby-ul Universitatea Craiova - CFR Cluj urma sa aiba loc sambata, 2 decembrie, de la ora 20:00.Calificarea recenta a Romaniei la EURO 2024, obținuta in urma victoriei cu Israel, scor 2-1, a condus la modificarea programului.Meciul…

- Echipa bucuresteana FCSB a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FCU Craiova, in etapa a 16-a din Superliga. Gazdele au jucat in inferioritate numerica timp de mai bine de 40 de minute, potrivit news.ro.FCSB a inceput tare meciul cu FCU Craiova si a deschis scorul in minutul…