- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit, in direct la GSP Live, despre motivele pentru care Marius Croitoru, fostul sau angajat, nu reușește sa aiba rezultate la FC Argeș, club care „tremura” pentru supraviețuirea in Superliga. Foarte bun la Botoșani timp de trei sezoane, Marius Croitoru…

- Cand se infrunta Farul și Universitatea Craiova, spectacolul este garantat. Numai in ultimele 10 dueluri directe din SuperLiga s-au marcat 34 de goluri, in medie 3,4 pe meci! Precedentul, disputat toamna trecuta, la Severin, a fost ca o plimbare cu roller coaster-ul. ...

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe Farul Constanta. Partida conteaza pentru etapa 24 din Superliga. Gruparea din Banie va decola maine, in jurul pranzului, spre Litoral. Din acest motiv oficialii olteni au organizat astazi conferinta de presa premergatoare duelui…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Argeș, e intr-un mare pericol sa fie demis in curand din cauza rezultatelor dezastruoase. Are șapte meciuri la rand fara victorie in Liga 1. Foarte bun la Botoșani in 3 sezoane, Marius Croitoru nu reușește sa-și mai aplice nicaieri cu succes rețeta care i-a adus succes…

- Universitatea Craiova o va intalni pe AFC Hermanstadt sambata, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ și o va face sub presiune, pentru ca la ultima apariție oficiala lucrurile nu au stat deloc bine. Din vestiarul Științei a vorbit despre acest meci Vladimir Screciu. Acesta a admis ca misiunea…

- Fostul petrolist Simon Mazarache a facut o alegere surprinzatoare dupa ce s-a desparțit de prim-divizionara Petrolul Ploiești. Atacantul originar din Schitu Golesti (Argeș) a decis sa iși continue cariera in Liga 4, deși are doar 30 de ani, impliniți in data de 10 ianuarie, și avea oferte concrete din…

- Alexandru Ișfan (22 de ani, extrema dreapta), jucatorul care a costat-o pe CS Universitatea Craiova 750.000 de euro, n-a marcat niciodata impotriva unei echipe aflate pe primele 10 locuri. Ișfan are 60 de meciuri pentru FC Argeș in Superliga, 51 din postura de titular. Noul jucator al CS Universitații…

- Mioveni - CSU Craiova 0-1. Andrei Ivan, exclus de Mirel Radoi din lot pe 12 noiembrie, a vorbit despre plecarea antrenorului de la Universitatea Craiova. Atacantul Craiovei susține ca jucatorii l-au rugat pe Radoi sa ramana la echipa, dupa ce mirel și-a anunțat demisia la finalul meciului cu FC Argeș,…