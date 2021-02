Stiri pe aceeasi tema

- O singura doza de vaccin anti-COVID-19 este eficienta la persoanele care au depasit infectia, arata rezultatele preliminare ale unui studiu al Universitatii israeliene Bar-Ilan si ale Centrului Medical Ziv, relateaza Agerpres, conform EFE. Studiul publicat de Eurosurveillance, revista Centrului European…

- Rezultatele preliminare ale unui studiu al Universitatii israeliene Bar-Ilan si ale Centrului Medical Ziv au aratat ca o singura doza de vaccin anti-COVID-19 este eficienta la persoanele care au depasit infectia, relateaza duminica EFE. Studiul publicat de Eurosurveillance, revista Centrului…

- Doctorul Alexandru Rafila a fost prezent la Antena 3 și a dat mai multe raspunsuri despre vaccinul COVID-19, la intrebarile și curiozitațile romanilor de rand, prezentate intr-o dezbatere ampla pe tema vaccinului. In emisiune au fost prezenți și medicul infecționist Adrian Marinescu dar și Doctor Simine…

- Strategia de vaccinare anti-Covid in Romania a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Documentul prevede intregul proces de vaccinare impotriva COVID-19, dar și principiile generale privind organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, pastrarea lanțului de frig, monitorizarea siguranței…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a realizat o proiecție a modului in care va evolua pandemia de COVID-19 in toate statele membre UE, ținand cont de restricțiile impuse de fiecare țara in parte. Potrivit grficelor prezentate in raportul ECDC, in Romania, nnumarul cazurilor și…

- Coreea de Sud s-a confruntat, sambata, cu o reapariție a cazurilor de COVID-19, iar un inalt oficial a avertizat ca ar putea fi cel mai mare val de infecții din țara daca raspandirea nu va fi limitata rapid, relateaza Reuters. Agenția Coreeana de Control și Prevenire a Bolilor a raportat 386 de noi…

- Ziua Europeana a Informarii cu Privire la Antibiotice Foto: Arhiva Astazi este marcata Ziua Europeana a Informarii cu Privire la Antibiotice. Este o noua ocazie pentru specialisti de a atrage atentia ca aceste medicamente trebuie luate doar dupa consultarea medicului. Corespondentul nostru în…