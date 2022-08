Stiri pe aceeasi tema

- Noul fundas al Universitatii Craiova, Bogdan Mitrea, s-a declarat incantat de venirea in Banie. Acesta spera sa-si aduca aportul in mare masura la noi trofee in tricoul Stiintei . „Ma bucur ca sunt aici. Tot ce inseamna Universitatea Craiova in istoria fotbalului, in ultimii ani, cel putin de cand joc…

- Asa cum anuntam inca de saptamana trecuta, Bogdan Mitrea este noul fotbalist al formatiei Universitatea Craiova . Conducatorii Stiintei au oficializat astazi cooptarea fundasului de la Sepsi Sf. Gheorghe. „Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu fundașul Bogdan Mitrea, iar acesta va imbraca tricoul…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, marti, intr-un comunicat, rezilierea contractului cu antrenorul Laszlo Balint dupa mai putin de doua luni de la instalare. „Multumim, Laszlo Balint! Universitatea Craiova si domnul Laszlo Balint au pus punct colaborarii. Revenim cu noutati in jurul orei 17:00. Forza…

- Adrian Mititelu junior a reacționat pe contul personal de Facebook dupa remiza cu FCSB. ”Ținand cont de faptul ca echipa a avut 5 cartonașe galbene dintre care 4 in plan defensiv aproape tot meciul, egalul este mai mult decat echitabil. Un meci care a aratat ca un adevarat derby cu una din forțele campionatului.…

- Tragerea la sorti a turului trei preliminar al Conference League a avut loc luni, la Nyon, si a stabilit posibilele adversare ale celor patru echipe din Romania aflate in competitie. CFR Cluj, FCSB, Sepsi si Universitatea Craiova inca nu au jucat in turul doi preliminar. Fii la curent cu cele…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita ”Superliga”, a debutat vineri, 15 iulie. Doua dintre noile promovate vor debuta acasa, Petrolul cu FC Voluntari si FC Hermannstadt cu CS Mioveni, o reeditare a barajului din 2021, in timp ce Universitatea Cluj va juca in deplasare…

- CS Universitatea Craiova a anunțat, luni, ca l-a achiziționat pe aparatorul elvetian Ivan Martic. Acesta a semnat un contract pe doi ani cu gruparea olteana. Ivan Martic (31 de ani) a revenit la clubul din Banie, dupa doi ani petrecuti la FC Sion. Martic a evoluat pentru formația craioveana intre 2017…