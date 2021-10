Stiri pe aceeasi tema

- “Fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente in Romania. Astfel, doar pentru acoperirea daunelor cauzate de aceste riscuri inregistrate in perioada martie – august 2021, membrii UNSAR au platit despagubiri in valoare de peste 40,5 milioane lei. Dintre acestea, cea mai mare pondere au avut-o riscurile…

- Aproape 9 din 10 romani considera ca schimbarile climatice sunt reale, conform unui nou sondaj realizat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) impreuna cu IRES, rezultatul fiind similar cu cele din ultimii doi ani.

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 de euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare despagubire achitata in 2019, a anuntat Uniunea Nationala a Societatilor de…

- ”Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii Membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare despagubire achitata in 2019. Aceasta a fost achitata in vederea acoperirii…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) anunta ca 66% din cele mai mari 50 de daune achitate in baza asigurarilor pentru locuinte au fost provocate de incendii, iar membri UNSAR au platit despagubiri de peste 11 milioane de lei pentru cele mai mari 50 de daune…

