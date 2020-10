Este important pentru participantii din piata sa aiba claritate in privinta locului unde pot efectua tranzactii cu actiuni, a declarat Steven Maijoor, presedintele European Securities and Markets Authority (ESMA), in Parlamentul European. Bruxelles-ul analizeaza daca sa acorde ”echivalenta” sau sa mentina accesul complet pe platformele britanice de tranzactionare a actiunilor al investitorilor UE sau daca sa blocheze accesul City of London. In lipsa echivalentei, investitorii UE ar trebui sa tranzactioneze actiunile UE in interiorul blocului comunitar, potrivit legislatiei in vigoare (share trading…