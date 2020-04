Uniunea Europeana a apreciat vineri ca planul american pentru un guvern de tranzitie in Venezuela, fara presedintele Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, este "conform" cu reglementarea pasnica sustinuta de statele sale membre, informeaza AFP.



UE "saluta cadrul pentru o tranzitie democratica in Venezuela propus de Statele Unite", a declarat seful diplomatiei europene Josep Borrell intr-o declaratie facuta in numele celor 27 de state membre.



"Propunerea americana este in conformitate cu solicitarea UE de a se ajunge la o solutie pasnica a crizei prin negocieri…