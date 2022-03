Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Consiliul European SUA și UE au semnat un acord istoric pentru livrarea de gaze naturale lichefiate pentru Europa, potrivit Bloomberg și BBC. Acordul a fost facut semnat la intalnirea decisiva de vineri de la Bruxelles intre Joe Biden, președintele SUA, și Ursula von der Leyen, președinta…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, si Joseph Biden, presedintele Statelor Unite, au condamnat joi seara, cu ocazia summitului de la Bruxelles, razboiul "nejustificat si neprovocat" lansat de Rusia impotriva Ucrainei si au pledat pentru intensificarea cooperarii transatlantice.…

- Trecerea rapida la sursele energetice curate este extrem de importanta pentru "promovarea independenței UE" fața de resursele energetice rusești, considera Europa. SUA și UE intenționeaza sa creeze un grup operativ comun pe probleme energetice. Despre acest lucru s-a anunțat intr-o declarație comuna…

- UE vizeaza asigurarea unui angajament din partea Statelor Unite pentru livrari suplimentare de gaze naturale lichefiate (LNG) pentru urmatoarele doua ierni, a afirmat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inaintea intalnirii de joi cu seful statului american, Joe Biden, transmite…

- "Agresiunea" presedintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei are consecinte dincolo de Europa, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Institutiile Uniunii Europene(UE) au initiat procedurile de examinare a cererilor de aderare formulate de Ucraina, Republica Moldova si Georgia, dar procesul va fi indelungat si complex chiar daca exista posibilitatea conferirii statutului oficial de natiuni-candidate, informeaza cotidianul Le Monde.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, luni, cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența. „Astazi am semnat o cerere de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana.…

- Statele Unite și NATO au greșit in modul in care au abordat regimul lui Vladimir Putin in actuala criza a Ucrainei. Iar raspunsul lor ajuta mai degraba narativul rusesc in loc sa descurajeze Rusia din a escalada conflictul, se arata intr-o analiza a Foreign Policy. Publicația americana ofera și trei…