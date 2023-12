Stiri pe aceeasi tema

- Decizie fara precedent in Statele Unite! Donald Trump a fost eliminat de pe buletinul de vot din Colorado pentru alegerile prezidentiale de anul viitor. Curtea Suprema din acest stat a stabilit ca republicanul a incitat si a participat la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Masura vine…

- Ungaria a transmis ca ”respinge cu forta” acordul convenit miercuri de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru a modifica in profunzime sistemul european de azil si migratie, Budapesta refuzand sa contribuie la mecanismul de solidaritate obligatorie intre tarile membre, transmite Agerpres.…

- Aceasta decizie de a iesi din acest proeict faraonic de infrastructuri maritime si terestre lansat de China in 2013 a fost comunicata Beijingului in urma cu trei zile, dezvaluie cotidianul Corriere della Sera. Roma s-a retras in asa fel incat ”sa mentina deschise caile dialogului politic”, declara sursa…

- ”Exista tot mai multe semne ca economia globala se fragmenteaza in blocuri concurente”, a spus ea la Congresul Bancar European. Concentrandu-se pe Europa, ea a spus ca o scadere continua a populatiei active pare sa inceapa inca din 2025, alaturi de dezastrele climatice care cresc in fiecare an. Raspunsul…

- Peste 60 de țari susțin un acord inițiat de Uniunea Europeana, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite privind triplarea energiei regenerabile și renunțarea la carbune pana la finalul acestui deceniu, potrivit unor surse Reuters. UE, SUA și Emiratele Arabe Unite cauta sprijin pentru acest acord inainte…

- Fostul presedinte american Donald Trump a promis sambata ca va reintroduce controversatul sau decret privind migratia care vizeaza tarile musulmane daca va fi ales din nou, cu ocazia reuniunii Coalitiei Republicane Evreiesti (RJC), transmite duminica AFP, citat de Agerpres.La inceputul mandatului…

- Atacul lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie a prins Uniunea Europeana pe picior greșit. Divizați, liderii europeni nu au gasit un raspuns comun la aceasta criza. Dimpotriva, Statele Unite și-au declarat imediat sprijinul pentru israelieni, insuși Joe Biden merge in Israel – un gest de solidaritate,…

- Cand Rusia și-a lansat invazia pe scara larga a Ucrainei anul trecut, Europa a trebuit sa se lupte pentru gaze naturale dintr-o țara impotriva careia o mare parte a continentului nu se afla intr-un razboi proxy. Exportatorii americani de gaz natural lichefiat au fost mai mult decat fericiți sa intensifice,…