- Liderii europeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxelles-ul, in urma unui summit UE,…

- Marea Britanie vrea sa aiba o relatie comerciala cu Uniunea Europeana care este prea apropiata de cea a unui stat membru UE, a declarat miercuri negociatorul sef pentru Brexit Michel Barnier, cerand Londrei sa-si ajusteze cererile in cele patru luni ramase pentru a ajunge la un acord, relateaza Reuters.…

- Uniunea Europeana este pregatita sa-si revizuiasca pozitia cu privire la pescuit in negocierile prevazute saptamana viitoare cu Marea Britanie privind viitoarea relatie - o prima concesie majora a UE in negocierile de dupa Brexit, dezvaluie Reuters, care citeaza mai multe surse, potrivit news.ro.In…

- Uniunea Europeana este dispusa sa renunte, in negocierile cu Regatul Unit prevazute pentru saptamana viitoare, la abordarea sa ''maximalista'' privind pescuitul, au anuntat surse diplomatice europene, aceasta fiind cea mai importanta concesie facuta de blocul comunitar in discutiile…

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la noile acorduri comerciale care ar trebui sa intre in vigoare incepand de anul viitor sunt in impas pe fondul dezacordurilor persistente si in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, citand surse diplomatice si responsabili…

- Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii Bruxelles, se anunta intr-un comunicat, relateaza Reuters, citata de news.ro.In contextul crizei sanitare…

- Regatul Unit și Uniunea Europeana au cazut de acord asupra datelor în care vor avea loc rundele de negociere privind viitoarea relație de dupa Brexit, relateaza Reuters. Negocierile vor dura trei saptamâni. Negocierile vor avea loc prin video conferința în saptamânile care…