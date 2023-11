Stiri pe aceeasi tema

- SUA au ridicat miercuri majoritatea restrictiilor impuse Venezuelei, pentru o perioada de sase luni, pentru producerea, vanzarea si exportul de petrol pe pietele alese de tara. Relaxarea pe scara larga a sanctiunilor impuse incepand cu 2019, in urma unor alegeri pe care Washington le-a considerat o…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca alegerea este fie de a sustine Rusia, fie de a sustine Ucraina, mentionand ca aceia care sustin Rusia nu sunt sinceri deoarece ar trebui sa fie impotriva NATO si Uniunii Europene, asa cum este Rusia. El afirma ca acestor oameni le doreste pace,…

- Trimisii de la Caracas si Washington au avut mai multe intalniri la Doha, incepand de anul trecut, intr-un efort reinnoit de a rezolva o criza politica si economica de lunga durata din Venezuela, inclusiv discutii privind alegerile prezidentiale. Este asteaptat sa urmeze discutii separate intre trimisii…

- O mare multime de protestatari pro-UE s-a adunat sambata in fata hotelului Hilton de pe Park Lane, in vestul Londrei, pentru Marsul National de Reintregire (NRM). Ei califica iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana drept o "greseala imensa" si militeaza pentru o revenire in blocul comunitar, relateaza…

- Uniunea Europeana nu va reinnoi sanctiunile impotriva a trei oameni de afaceri rusi, vizati in legatura cu razboiul declansat de Moscova impotriva Ucrainei, cand masurile punitive actuale expira in aceasta saptamana, au declarat marti patru surse diplomatice pentru Reuters.

- SUA, prin Casa Alba, si Uniunea Europeana(UE) au condamnat miercuri cele mai recente “atacuri brutale” ale Rusiei impotriva Ucrainei, printre care un bombardament asupra unei piete in estul acestei tari, soldat cu cel putin 17 morti, informeaza AFP, conform agerpres.ro. “Aceste atacuri brutale ale Rusiei…

- Marile platforme online, precum TikTok și Twitter, nu au reușit sa combata eficient dezinformarea rusa in primul an al razboiului din Ucraina, potrivit unui studiu publicat miercuri de Uniunea Europeana și citat de AFP.