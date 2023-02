Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana pe 24 februarie, ziua in care se implineste un an de la declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei. Anunțul a fost facut joi de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa comuna…

- Ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeana, Vsevolod Cecentov, sustine ca Ungaria nu va putea folosi in mod constant dreptul de veto in deciziile comune ale țarilor membre, in special in ceea ce privește Kievul. Potrivit diplomatului, pentru a putea folosi acest drept, Budapesta va avea nevoie de…

- „Vom mentine presiunea asupra Kremlinului atat timp cat va fi necesar, cu un regim de sanctiuni aspru. Vom extinde aceste sanctiuni la cei care sustin militar razboiul Rusiei, precum Belarusul si Iranul”, a spus Von der Leyen intr-o conferinta de presa.„Si vom veni cu noi sanctiuni impotriva Belarusului…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova. Anunțul a fost facut marti, 10 ianuarie, presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Uniunea Europeana a adoptat al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, de cand a invadat Ucraina. De aceasta data vizeaza companii rusesti de aparare, banci, media si oficiali ai statului.

- Uniunea Europeana ar putea include restricții asupra sectorului dronelor in cel de-al noualea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, scrie Bloomberg . Este vorba despre furnizarea de tehnologii și componente pe care Kremlinul le poate folosi in scopuri militare. Un nou pachet de sancțiuni este de așteptat…

- Virgil Popescu a afirmat in conferinta ca data cu intrarea embargoului la adresa Federatiei Ruse, Romania este pregatita si nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu petrol si cu produse petroliere in Romania. Ministrul s-a referit si la carburanti, in contextul problemelor cu care confrunta vecinii…