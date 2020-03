Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti marti la Bruxelles, au dat unda verde mandatului de negociere in ce priveste viitoarea relatie comerciala cu Marea Britanie, au declarat mai multe surse europene citate de AFP. Acordul dat de ministri la reuniunea Consiliului…

- Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cunoscuta ca Brexit. "Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana este un moment care va influenta evolutia proiectului…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Vineri este ultima zi în care Marea Britanie are calitatea de membru al Uniunii Europene, la trei ani și jumatate de când cetațenii britanici au decis, prin intermediul unui referendum, ca țara lor sa iasa din Blocul comunitar, potrivit Mediafax. Marea Britanie, membra a comunitatii europene…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…