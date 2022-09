Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii europeni ai Energiei au ajuns vineri la un acord asupra unor masuri de urgenta in vederea ajutarii gospodariilor si intreprinderilor sa faca fata cresterii vertiginoase a preturilor energiei.

- Cat cosumi, atata platești. Plata facturilor la energie se va face raportat la consumul real, au decis liderii Coaliției. Modificarea va fi facuta astazi, in comisia de energie a Senatului. Parlamentarii vor introduce in lege și facilitați pentru fabricile de medicamente, institutiile de cult, pentru…

- Marea Britanie a acuzat Uniunea Europeana ca a provocat scumpirea facturilor la energie ale britanicilor cu sute de milioane de lire pe an prin blocarea cooperarii dintre Londra și Bruxelles dupa Brexit, scrie Politico, citeaza digi24.ro.

- In conditiile in care inflatia se apropie de teritoriul cu doua cifre, BCE a efectuat doua majorari supradimensionate ale ratelor dobanzilor, in iulie si septembrie, si a promis si mai multe actiuni, avand in vedere ca si asteptarile de crestere a preturilor pe termen lung se deplaseaza acum peste tinta…

- Cererea de electrocasnice in Europa si Statele Unite a scazut intr-un ritm accelerat in trimestrul trei, stocurile mari ale retailerilor si dezechilibrele lantului de aprovizionare marind costurile si ineficienta, a spus Electrolux. ”Este de asteptat ca veniturile grupului sa scada semnificativ in trimestrul…

- Uniunea Europeana vine cu noi strategii anti-criza, pentru a face fata penuriei de gaze. UE planifica sa plafoneze pretul gazelor din Rusia si limiteze consumul la orele de varf. In total cinci masuri importante au fost anuntate la conferinta de presa a sefei Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen.…

- Mișcarea din Marea Britanie de refuz in masa, in semn de protest, al plații facturilor casnice la energie electrica și gaze naturale din cauza scumpirilor galopante, intitulata ″Don’t Pay″, capata proporții tot mai mari, coordonatorii campaniei sperand sa ajunga la un numar total de 1 milion de susținatori…

- Nicolae Ciuca a dat exemplul situatiei legate de asigurarea resurselor de gaz la nivelul UE, privind aprovizionare si consumul, facandu-se apel la o linie de solidaritate la nivelul intregii Uniuni Europene”. ”La nivelul Guvernului Romaniei au fost luate masuri astfel incat sa ne asiguram rezerva de…