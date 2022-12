Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat transpunerea in dreptul european a impozitarii minime de 15% a profiturilor multinationalelor, dupa retragerea boicotului Ungariei si Poloniei, o masura care urmeaza sa intre in vigoare peste un an, la 31 decembrie 2023, anunta comisarul…

- Relatarile media ca Ungaria s-a opus prin veto ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina sunt „fake news” („stiri false”), a scris marti pe Twitter premierul ungar Viktor Orban, ca reactie la informatiile de la o reuniune la Bruxelles a ministrilor europeni de finante, potrivit agentiei…

- Ungaria s-a opus marti prin veto pachetului in valoare de 18 miliarde de euro sub forma de ajutor macrofinanciar pentru Ucraina pentru anul 2023 propus de Comisia Europeana, iar din acest motiv Uniunea Europeana va cauta acum o solutie - cu sprijinul restului statelor din blocul comunitar.

- Descoperirea unei scurgeri din principala linie de transport a petrolului rusesc catre Germania, semnalata de catre operatorul PERN marti seara, a avut loc in contextul in care Uniunea Europeana (UE) se afla in alerta cu privire la securitatea sa energetica, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia.…

- Partidul de guvernamant Fidesz, al premierului Viktor Orban, a promovat prin Parlament un amendament la Codul Penal pentru a institui o procedura privind infracțiunile legate de administrarea proprietații publice, intr-o prima modificarea asupra legilor din domeniul justiției condamnate de Uniunea Europeana…

- Comisia Europeana (CE) a denuntat duminica ”nereguli” si ”carente” in procedurile licitatiilor publice ungare – o proportie ”anormal” de mare a unor oferte unice in aceste contracte si lipsa unui control al conflictelor de interese si a unor proceduri judiciare in cazul unor suspicicuni de frauda. ”Polonia…

- Intr-o premiera la nivelul Uniunii Europene, executivul european este așteptat duminica sa recomande suspendarea a miliarde de euro din fondurile alocate Ungariei din cauza corupției și a declinului democrației inregistrat la Budapesta, relateaza Reuters . UE a introdus noua sancțiune financiara in…

- Budapesta a criticat aspru Uniunea Europeana pentru impunerea de sanctiuni Rusiei in urma invadarii Ucrainei, declarand ca nu au reusit sa slabeasca in mod semnificativ Moscova, provocand in acelasi timp o crestere a preturilor alimentelor si energiei. Combinata cu deprecierea forintului la minime record,…