- Uniunea Europeana (UE) a anuntat joi acordarea unei finantari de 40 de milioane de euro pentru Republica Moldova, in vederea intaririi capacitatilor fortelor sale armate in domeniul comunicatiilor si al luptei impotriva atacurilor cibernetice, informeaza AFP. Fondurile provin din Facilitatea Europeana…

- Executivul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de ințelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana (UE), care prevede acordarea unei asistențe financiare in valoare de 150 milioane de euro. O parte din aceasta suma, 30 milioane de euro, va fi oferita sub forma de grant,…

- Doi jurnalisti romani care se aflau in Transnistria au fost retinuti de fortele de securitate din regiune, fiind eliberati in urma demersurilor facute de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), se arata intr-un comunicat al instituției. Incidentul a avut loc in data de 10 mai, cand cei doi n-au mai putut…

- Uniunea Europeana ofera Republicii Moldova 53 de milioane de euro in calitate de suport bugetar. Premierul Natalia Gavrilița spune ca banii vor fi cheltuiți pentru proiecte de infrastructura și pentru susținerea populației cu venituri modeste. Potrivit șefei Executivului, Uniunea Europeana ne va fi…

- Bloggerul Dragoș Galbur a venit cu o reacție pe rețelele de socializare dupa ce, vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, a oferit un interviu pentru JurnalTV. Oficialul a acuzat Republica Moldova ca incearca sa fie loiala concomitent și Kievului, și Moscovei, in contextul razboiului din Ucraina. Totodata,…

- Astfel, Acordul intre cele doua guverne are in vedere implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza ajutorului financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro. Acordul a fost semnat pe 11 februarie la Chisinau si este principalul instrument prin care Romania va acorda…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica alocarea a 50 de milioane de euro pentru ajutoare umanitare care vor fi trimise Ucrainei si Republicii Moldova, transmite dpa, informeaza AGERPRES . „In timp ce luptele grele si loviturile de rachete continua sa distruga infrastructura civila vitala, necesitatile…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica ca va aloca o noua tranșa de 50 de milioane de euro care va fi trimisa Ucrainei si Republicii Moldova, pentru a sprijini persoanele afectate de razboi, transmite dpa, citata de Agerpres . „In timp ce luptele grele si loviturile de rachete continua sa distruga infrastructura…