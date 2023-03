Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a prelungit, luni, pana la 15 septembrie sanctiunile pe care le-a impus persoanelor si entitatilor ruse pentru anexarea ilegala a Crimeei si invazia totala din Ucraina, sanctiuni care-l includ si pe presedintele Vladimir Putin, transmite EFE. Din 2014, UE a sanctionat un total de 1.473…

- Justitia europeana a anulat miercuri, 8 martie, sanctiunile impuse de Uniunea Europeana (UE) impotriva mamei sefului organizației paramilitare ruse Wagner, prima intr-o serie serie de decizii referitoare la masurile punitive in contextul razboiului din Ucraina, scrie Agerpres , care preia AFP. „Chiar…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, se pare ca se confrunta cu „alegeri dificile” in timp ce reconsidera legaturile stranse ale țarii sale cu Moscova, relateaza Politico , citat de Sky News . Politico scrie ca Vucic ar fi nemulțumit de recenta campanie a Rusiei de recrutare de luptatori pentru…

- Rasturnare de situație in razboiul din Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP. “Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de…

- Indiferent cand și cum se va incheia actualul razboi ruso-ucrainean, trebuie oferite garanții pentru a se asigura ca Rusia nu se va dezlanțui din nou, a declarat subsecretarul de stat american pentru afaceri politice Victoria Nuland, citat de BBC . „Va fi imposibil de crezut cuvantul lui Putin sau…

- Ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeana, Vsevolod Cecentov, sustine ca Ungaria nu va putea folosi in mod constant dreptul de veto in deciziile comune ale țarilor membre, in special in ceea ce privește Kievul. Potrivit diplomatului, pentru a putea folosi acest drept, Budapesta va avea nevoie de…

- Ucraina, cu sprijinul intens al NATO, "va invinge Rusia din punct de vedere militar in 2023", iar Moscova va suferi consecinte politice "imprevizibile", conform previziunilor German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un think-tank care abordeaza probleme transatlantice, informeaza EFE, preluata…