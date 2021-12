Sanctiunile au fost aprobate luna trecuta si au intrat in vigoare joi, dupa publicarea in jurnalul oficial al UE. Marea Britanie si Canada au impus, de asemenea, noi sanctiuni Belarusului, joi. Guvernele UE au trecut pe lista neagra 17 persoane si 11 entitati, vizand judecatori si oficiali de rang inalt din Belarus. Aceste sanctiuni sunt sub forma de inghetare a activelor si interdictii de calatorie. Sanctiunile impuse Belavia inseamna ca companiile din UE nu mai pot inchiria avioane companiei aeriene din Belarus, au spus oficialii UE. Nu este clar daca Belavia va trebui sa returneze cele 17 aeronave…