Uniunea Europeană a convenit sancțiuni împotriva unor oficiali chinezi (surse diplomatice) Uniunea Europeana a convenit miercuri adoptarea de sancțiuni împotriva unor oficiali chinezi considerați responsabili de încalcarea drepturilor omului, au dezvaluit doi diplomați europeni pentru agenția Reuters.



Ambasadorii statelor membre au aprobat impunerea de interdicții de calatorie și înghețarea activelor a patru oficiali chinezi și a unei entitați, numele acestora urmând sa fie facute publice dupa reuniunea miniștrilor de externe ai UE din 22 martie.



&"Au fost adoptate masuri restrictive împotriva unor persoane care au încalcat grav drepturile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

