Noul pachet vizeaza importul de petrol, transportul petrolului, servicii financiare si de afaceri, suspendarea activitatii televiziunilor ruse si restrictii in privinta exportului. Bruxelles-ul impune un embargo complet asupra titeiului rusesc si produselor petroliere transportate pe mare, reprezentand 90% din importurile UE de petrol din Rusia. Embargoul va permite perioade de tranzitie in vederea adaptarii sectorului si pietelor globale. Astfel, titeiul rusesc va fi eliminat treptat in sase luni, iar alte produse petroliere rafinate in opt luni. De asemenea, embargoul include o scutire temporara…