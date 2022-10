Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Belarus, Aleksandr Lukasenko, a vizitat miercuri regiunea separatista georgiana Abhazia, ceea ce a atras un ''protest energic'' din partea autoritatilor din Georgia, transmite EFE, potrivit Agerpres.

SUA transmit ca monitorizeaza mișcarile de trupe ale Eritreei in regiunea Tigray din nordul Etiopiei, dupa ce rebelii din zona au anunțat ca o ofensiva in toata regula este in derulare.

Batalia pentru regiunea Luhansk va fi grea, fiindca nu va mai funcționa scenariul "rapid" aplicat in contraofensiva trupelor ucrainene din regiunea Harkiv, considera șeful Administratiei Militare Regionale Luhansk, ucraineanul Serhi Haidai.

Sediul mișcarii publice "Suntem alaturi de Rusia" a fost aruncat in aer miercuri in orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, informațiile despre raniți și victime fiind in curs de clarificare in acest moment, a declarat președintele mișcarii, Vladimir Rogov, potrivit agenției ruse Tass.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a condamnat sambata lovitura aeriana inregistrata in ajun in regiunea etiopiana rebela Tigray, afirmand ca ea a vizat o gradinita si a cauzat moartea sau ranirea mai multor copii, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Aviatia etiopiana a bombardat vineri orasul Mekele, capitala provinciei rebele Tigray, au anuntat vineri autoritatile acestei regiuni din nordul Etiopiei si surse umanitare, cu putin timp inainte ca guvernul federal etiopian sa anunte ''actiuni'' impotriva tintelor militare din Tigray, relateaza

Premierul Nicolae Ciuca a participat, miercuri, la ședința tehnica pe marginea situației prețurilor la energie, reuniune in care s-a discutat despre identificarea soluțiilor pentru protejarea consumatorilor casnici, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Oficialii ucraineni spun ca sunt increzatori in progresele inregistrate pe campul de lupta din regiunea sudica Herson, pe masura ce loviturile impotriva posturilor de comanda rusești și a depozitelor de muniție diminueaza capacitațile defensive ale rușilor, potrivit CNN, scrie Mediafax.