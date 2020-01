Unirea Principatelor Române, 161 de ani de la înfăptuire Vineri, 24 ianuarie 2020, sarbatorim 161 de ani de la Mica Unire. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea infaptuirii statului național unitar roman,sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Anul 1859 a reprezentat un punct de insemnatate cruciala in istoria romanilor și primul pas important in direcția infaptuirii statului național roman. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea electiva de la București, dupa ce devenise anterior, pe 5 ianuarie, domnitor al Moldovei. Unirea Principatelor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Data de 24 ianuarie reprezinta Mica Unire de la 1859: Unirea Principatelor Romane sub Alexandru Ioan Cuza. Primul pas important pe calea infaptuirii statului național unitar roman. Țelul comun fiind atins la 1 decembrie 1918, cand a avut loc Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului…

- Ryanair a anuntat miercuri ca va primi doar zece avioane Boeing 737 MAX din comanda sa de 210 aeronave, ceea ce a dus la inchiderea a doua baze si reducerea, in vara viitoare, a capacitatii de transport la alte baze, fiind in pericol locurile de munca, transmit Bloomberg si Reuters. Incepand…

- Romanii isi sarbatoresc ziua nationala, prilej pentru care s-au organizat parade militare la care au participat mii de oameni. La 1 decembrie 2019 se implinesc 101 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. Times Square este o intersectie comerciala importanta…

- Ziarul Unirea FOTO. Primul an din noul secol sarbatorit cu emoție la Alba Iulia. Romani de peste tot prezenți de Ziua Naționala a Romaniei in Cealalta Capitala Romani de pretutindeni sarbatoresc Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia. Data de 1 decembrie 2019 marcheaza evenimentul care a avut loc la…

- Sute de oameni și peste 100 de mijloace auto au pornit in parada pe Bd. Take Ionescu din Timișoara. A fost prezentat onorul, a avut loc salutarea Drapelului de Lupta și a cantat și fanfara. Din fericire, vremea a ținut cu timișorenii care au vrut sa petreaca Ziua Naționala in strada. …

- La 1 decembrie 2019 se implinesc 101 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. Ziua de 1 Decembrie este Ziua Nationala a Romaniei. Unirea Basarabiei și Bucovinei cu Romania Basarabia a fost prima provincie romaneasca care s-a unit cu Romania. In fata amenintarilor…

- Tragerea la sorti a grupelor pentru turneul final Euro 2020 a avut loc la Bucuresti. Romania va juca in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria in cazul in care va trece de cele doua meciuri din playoff-ul Ligii Natiunilor, potrivit digisport. Romania va organiza 3 meciuri din faza grupelor…

- Sorin Iftimi: ”Nu știi niciodata cat de patriot ești, pana nu ești nevoit sa traiești departe de țara ta”. Prof.univ.dr. Daniel Șandru: ”Lecția cea mai importanta a lui 1918 ramane cea a unui proiect de țara transmis din generație in generație incepand mai ales cu a doua jumatate a secolului al XIX-lea”.…