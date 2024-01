Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a ajuns la cinci despartiri in iarna. Alb-verzii au anuntat astazi despartirea de Vlad Gisa si Ionut Tanase, jucatori care au fost de regula titulari in prima parte a actualului sezon de Liga 2. Ambii jucatori au 25 de ani si spre deosebire de alte plecari erau piese destul de importante…

- UTA a anunțat ca s-a desparțit de Ivaylo Markov (26 de ani, fundaș central). Este al 6-lea jucator care pleaca de la echipa lui Mircea Rednic in aceasta iarna. Din informațiile Gazetei Sporturilor, urmatorul pe lista, al 7-lea care va pleca, este Herald Marku, mijlocașul albanez de 27 de ani. ...

- Bryan Tanaka, dansatorul de rezerva devenit director de creație și partener al cantareței Mariah Carey, a anunțat, miercuri, desparțirea de artista, intr-o declaratie data The Associated Press si publicata, ulterior, pe Instagram.„Cu emotii amestecate, impartasesc aceasta actualizare personala cu privire…

- Rasmus Hojlund (20 de ani) a ajuns la 12 jocuri pentru Manchester United și nu a reușit niciun gol in actualul campionat. Internaționalul danez, adus de la Atalanta in vara, a primit insa cele mai puțin pase de la colegi dintre toți atacanții din Premier League (sub 150), la fel ca și coechipierul Anthony…

- Atacantul congolez Juvhel Tsoumou (32 de ani), trecut prin cariera și pe la FCSB, se antreneaza de 3 zile cu Rapid și ar putea deveni noul atacant al formației din Giulești. Dupa Razvan Oaida și Iulian Cristea, fotbaliști ajunși la Rapid in aceasta vara, dupa ce au fost dați afara de la FCSB, un alt…

- Echipa de fotbal Unirea Dej n-a avut nicio șansa in fața Corvinului, in a 12-a etapa din Liga 2. A fost 4-0 pentru trupa din Hunedoara, o infrangere categorica pentru Militaru&Co. Partida – care a macat revenirea lui Dragoș Militaru pe banca Unirii Dej – s-a disputat astazi, cu incepere de la ora 11,…

- Echipa de volei feminin a Piteștiului are un inceput de sezon competițional dezastruos! FC Argeș Volei a inregistrat sambata trecuta a patra infrangere, din tot atatea meciuri jucate, dupa ce a pierdut cu 0-3 la seturi, partida din deplasare cu CSO Voluntari. Scorul pe seturi a fost urmatorul: 25-14,…

- Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat, sambata, convocarile preliminare pentru ultimele doua meciuri ale Romaniei din preliminariile Euro 2024, programate in noiembrie. Dintre cei convocati, nu au meciuri jucate la prima reprezentativa Alexandru Pascanu, Bogdan Racovitan si Andres Dumitrescu.Tricolorii…