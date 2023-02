Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a aunțat ca va disputa un meci amical cu CSO Plopeni, echipa din Liga 3. Partida se disputa miercuri, de la ora 11:00, la Buftea. „Cainii” au facut publica și lista tuturor meciurilor de pregatire din aceasta iarna. La Buftea s-a jucat și primul meci de pregatire al dinamoviștilor din aceasta…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus, scor 4-3, in fața formației CSM Satu Mare (Liga 3), in primul amical din 2023. Partida de verificare a avut loc ieri, de la ora 12, pe Iclod Arena. Uniristul Andrei POP a deschis scorul, in minutul 17, cu o execuție din interiorul careului mare (primul sau gol…

- SCM Craiova a pornit ca outsider in disputa de joi seara, de la Cisnadie, insa a reușit sa dea calculele peste cap și sa obțina, poate, cea mai importanta victorie din acest sezon. Formația din Banie s-a impus in fața Magurei cu scorul de 28-27 la capatul unui meci antrenant și plin de suspans, in special…

- La finalul saptamanii trecute, formația din Liga a 4-a, Unirea Tritenii de Jos, a organizat tradiționalul banchet de sfarșit de an, jucatorii clubului alaturi de conducere sarbatorind rezultatele bune obținute in anul 2022. Finalul anului i-a gasit pe cei de la Unirea Tritenii de Jos pe locul 4 al clasamentului…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 1-1, cu CS Minaur Baia Mare și incheie anul 2022 pe loc de Play-off, cu 27 de puncte. Partida s-a jucat sambata, 3 decembrie, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej. Meciul a contat pentru a 16-a etapa din Liga 2, ultima din acest an. Oaspeții – ramași in…

- In ultimul meci din 2022, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni, ”acasa”, CS Minaur Baia Mare. Partida dintre FC Unirea Dej și CS Minaur Baia Mare – programata sambata, 3 decembrie, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej – conteaza pentru a 16-a etapa din Liga 2. Inaintea acestei confruntari, dejenii…

- Handbalistii Universitatii Craiova au recut rapid peste esecul frustrant cu Resita din etapa precedenta si au castigat duelul din deplasare cu CSU Poli Timisoara, scor 34-30. Partida a contat pentru etapa a 12-a din Divizia A1, Seria C. Moralul alb-albastrilor nu a fost deloc unul scazut, avand in vedere…

- Reprezentativa Angliei a invins-o fara drept de apel pe Iran, scor 6-2 (3-0), luni, intr-o partida din prima etapa a Grupei B de la Cupa Mondiala din Qatar. Meciul a fost prelungit cu 14 minute in prima repriza, dupa accidentarea portarului iranian, și cu 10 minute in repriza a doua. Partida a ținut,…