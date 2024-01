Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca a fost condusa cu un gol, marcat de Unionistas de Salamanca dupa prima jumatate de ora, golurile lui Ferran, Kounde și Balde, au adus joi seara un loc in sferturile de finala ale Copa del Rey pentru Barcelona.

- Cotidienele catalane Sport și Mundo Deportivo dezvaluie ca inaintea meciului de Cupa din aceasta seara, cu Unionistas de Salamanca, la Barcelona a avut loc o ședința incendiara. Barcelona o intalnește in aceasta seara pe Unionistas de Salamanca, in „optimile” Cupei Spaniei. O partida aparent la indemana,…

- Supercupa Spaniei iși va afla o noua caștigatoare la finalul acestei saptamani, insa pana atunci, miercuri și joi, se vor disputa semifinalele competiției. Primul duel propune derby-ul madrilen dintre Real și Atletico (miercuri, 10 ianuarie, ora 21:00), un clasic al fotbalului spaniol, pentru ca o zi…

- In aceasta seara a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile Cupei Spaniei, iar cel mai atractiv duel este Atletico - Real Madrid, care va avea loc pe 17 ianuarie. Barcelona a picat cu Unionistas, formația din al treilea eșalon spaniol care a eliminat-o pe Villarreal, dupa loviturile de departajare.…

- Cateva mari cluburi europene, printre care Bayern, Manchester United și Atletico Madrid, s-au pronunțat astazi impotriva Super Ligii Europei, competiția rivala Ligii Campionilor pentru care insista Real Madrid și Barcelona. Verdictul de astazi al Curții de Justiție a Uniunii Europene a readus la viața…

- Joan Laporta (61 de ani), președintele clubului Barcelona, a strecurat o ințepatura la adresa marii rivale, Real Madrid, in timpul unui discurs cu privire la arbitrajele recente din Spania. Cel mai recent meci de campionat al Barcelonei, in deplasare cu Rayo Vallecano, s-a incheiat cu scorul de 1-1.…

- Xavi este deja cu gandul la El Clasico, dupa ce Barcelona a invins-o cu 2-1 pe Sahtior. Managerul catalanilor a oferit declaratii si despre jucatorii accidentati, marturisind ca toti acestia vor sa joace. In ciuda acestui fapt, Xavi nu va forta pe nimeni pentru derby-ul cu rivala Real Madrid. Barcelona…

- Semifinalele si finala Cupei Spaniei, in care vor participa FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid si Osasuna, se vor disputa la Riad, in perioada 10-14 ianuarie 2024, a anuntat Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF).Astfel, competitia va fi gazduita pentru a patra oara de Arabia Saudita: in 2020…