Stiri pe aceeasi tema

- Cand Luna este in pamantescul Taur, raspandeste o energie calda si impamantata asupra noastra. Emotiile devin mai stabilizate acum si ne simtim rabdatori, ceea ce a lipsit sub Luna in Berbec. Aici Luna ne da multumire si pace. Acum este momentul sa iei contact cu frumusetea trupului tau. …

- Nutriția intuitiva este radical diferita de dieta obișnuita. Dieta ne invața sa limitam dorința, sa negam cerințele corpului, ceea ce duce in viitor la o defalcare a poftelor, deoarece corpul are nevoi proprii, scrie secretele.com. O dieta intuitiva urmeaza principiul: dați corpului exact ceea ce…

- FECIOARA Luna iulie va fi una agitata pentru tine pe plan amoros. E posibil ca in relatia ta de cuplu sa apara o a treia persoana care, chiar daca nu are de-a face cu infidelitatea, sa iti perturbe linistea. Esti o fire geloasa si posesiva, de aceea o schimbare ce va avea lor in aceste…

- Totusi, atunci cand moderatorul a precizat ca presedintia lui Trump demonstreaza ca o celebritate ar putea fi presedinte, Kardashian a raspuns: „Da, stiu, tocmai de aceea Kanye il iubeste. Este ideea ca orice s-ar putea intampla". Kim a precizat ca „niciodata nu ar trebui sa spui niciodata", dar a explicat…

- Fostul ministru al invațamantului Ecaterina Andronescu ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea Partidului Pro Romania, a declarat duminica seara fostul premier Victor Ponta in emisiunea Controverse realizata la B1 de Andrei Badin. Fostul premier confirma astfel informația data de ȘTIRIPESURSE.RO…

- Kim Kardashian a reușit sa starneasca o noua revolta in mediul online. Vedeta promoveaza un nou produs de slabit, care are rolul de a taia apetitul. Fanii au reacționat imediat și ii spun ca este un exemplu negativ pentru fetele tinere.

- Talibanii incearca sa ocupe orașul Farah din vestul Afganistanului, iar in prezent se duc lupte intre militanți și armata locala, scrie presa internaționala citand un membru al Consiliului provinciei. Luptele au inceput marti noaptea in jurul orelor locale 02:00 (n.r. 00:30 ora Romaniei), dupa ce talibanii,…

- Minivacanta de 1 Mai este inceputul sezonului pentru picnicuri la iarba verde, in parc, in padure sau la marginea unui lac. Pentru ca o astfel de iesire la iarba verde sa fie reusita, aflati cateva sfaturi propuse de un bucatar experimentat. Igiena este cuvantul de baza cand vorbim despre prepararea…