Stiri pe aceeasi tema

- „Am urmarit cu interes referirile din Romania legate de ziua de 1 mai. Din pacate, marea parte a discuțiilor a fost centrata pe "mini-vacanța de 1 mai", mici și bere. Nimic despre drepturile celor care muncesc!Am introdus in PNRR un jalon extrem de important care, daca nu va fi respectat, va conduce…

- Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat ca este necesara de o reforma a salarizarii si de o noua lege a salarizarii bazata pe criterii corecte, echitate si meritocratie. „ pacate, marea parte a discutiilor a fost centrata pe «mini-vacanta de 1 mai», mici si bere. Nimic despre drepturile celor care muncesc!…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este disperat dupa imagine, dar astazi este protagonistul unei gafe de proporții ceea ce demonstreaza ca habar nu are de ceea ce se intampla dincolo de bara din fața. In fiecare an, peste 90 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, marcheaza la 1 Mai Ziua internationala…

- Jucatorul Ianis Hagi, numit ambasador oficial al Campionatului European Under-21, considera ca Romania are o generatie cu potential care poate depasi la turneul din acest an performanta din Italia, din 2019, transmite Federatia Romana de Fotbal."M-am bucurat foarte tare cand am primit propunerea de…

- Nationala de handbal masculin a Austriei a obtinut a patra victorie din grupa preliminara 4, sambata seara, cu Ucraina, si s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2024. Romania pastreaza sanse la calificare, dupa succesul cu Insulele Feroe, potrivit news.ro.Sambata, tricolorii…

- Vineri, 24 februarie, la ora 18.30, la Libraria Humanitas de la Cismigiu (Regina Elisabeta 38), va avea loc o dezbatere dedicata volumului Fake news si dezinformare online: recunoaste si verifica. Manual pentru toti utilizatorii de internet (editia a II-a), de Bogdan Oprea, publicat la Editura Polirom,…

- "Welcome to Bucharest, Mrs. Ambassador Kathleen KavalecMa bucura enorm revenirea la București a doamnei Kathleen Kavalec, Ambasadoarea desemnata a Statelor Unite ale Americii in Romania. In aceste vremuri pline de provocari este esențial sa pastram neclintit parteneriatul nostru strategic cu Statele…

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, luni, la 5.787, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai. Potrivit acestuia, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii romanesti…