Unificatori şi dezbinatori (III) Un nou razboi, o alta dezamagire! In vara-toamna lui 1940, Romania s-a prabusit ca un castel de nisip. Politicienii vremii o sa ne spuna ca imprejurarile externe au fost de vina ori inamicii politici interni. Orbire pana la capat: aproape nimeni nu-si asuma responsabilitatea esecului, de parca regimul de uzura finala a democratiei instituit de Carol al II-lea ar fi venit de pe alta planeta. Ori de parca bataia de joc la adresa intereselor tarii, coruptia si tradarea nepedepsite nu ar fi fost boli interne. Marasmul era demult instituit atunci cand peste tara a cazut dezastrul dezintegrarii. Atatea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

