- IMM Invest, cel mai mare program pentru intreprinderile mici si mijlocii, dar și subprogramul AgroInvest se prelungesc pana la 30 iunie 2022 cu acordul Comisiei Europene, a anuntat Dumitru Nancu, director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat prelungirea, pana la 30 iunie 2022, a programelor incluse in schema de ajutor IMM Invest, a anuntat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dumitru Nancu, director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Poate te-ai intrebat ce se intampla cu depozitul tau bancar in cazul in care institutia financiara intra in imposibilitate de a-și onora obligațiile? Este foarte important sa stii ca orice depozit bancar pe care il faci in Romania este protejat prin Fondul de Garantare.Ziare.com iti explica…

- OTP Bank Romania a obtinut cea de-a treia majorare a plafonului de garantare a creditelor pentru firmele mici si mijlocii in cadrul Programului IMM Invest Romania, derulat prin intermediul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, a anuntat vineri banca.…

- Prin Programul IMM Invest au fost acordate 10.259 de garantii, iar valoarea creditelor alocate de banci este de 8,2 miliarde de lei, a anuntat, joi, Dumitru Nancu, director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). "IMM Invest este cel…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) isi consolideaza pozitia la nivel european, pentru a promova si sustine interesele antreprenorilor si ale mediului de afaceri din Romania, potrivit unui comunicat remis joi. "Evolutia FNGCIMM din ultima perioada, influentata…

- Banii alocați programului Noua Casa s-au epuizat in doar cateva luni. Un record, anunța reprezentanții Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, care spun ca așteapta fonduri noi la rectificarea bugetara. Aceasta nu este singura veste buna pentru tinerii care vor…

