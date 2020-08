Unica Septembrie 2020. Ilinca Vandici, mai sinceră și mai strălucitoare ca niciodată Luna septembrie și toamna vin cu o ediție cu totul și cu totul speciala a Revistei Unica. Ilinca Vandici apare pe coperta intr-o ipostaza așa cum nu ai mai vazut-o pana acum: extrem de stralucitoare și de sincera. A spus lucruilor pe nume, fara ocolișuri. A facut furori la televizor, iar pe social media este nu doar transparenta, ci și efervescenta. Este prezentatoare la „Bravo, ai stil!”, iubește moda, are aproape un milion de urmaritori pe Instagram și a creat o colecție de produse de corp. Se poate considera o femeie implinita – și-a intalnit sufletul pereche și are un copil minunat in varsta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj și Dinamo București nu s-au inscris in cea mai importanta competiție intercluburi. Romania ar putea pierde acest loc și pentru sezonul viitor Decizie surprinzatoare luata de Volei Alba Blaj și Dinamo București in ceea ce privește sezonul viitor al cupelor europene. ...

- Antena 1 reia Burlacul. Cine va prezenta noul sezon! Postul de televiziune Antena 1 se pregatește intens de relansarea reality show-ului Burlacul. Nu se știe inca cine va fi protagonistul emisiunii, barbatul care spera sa-și gaseasca marea iubire printre concurente. A fost insa dezvaluita identitatea…

- Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul il va regasi pe artistul Razvan Fodor in ipostaza de prezentator, in curand, la Antena 1. Un burlac cu care s-a imprietenit repede și gandul ca il va putea ajuta pe acesta sa iși gaseasca soția l-au convins pe Razvan Fodor sa accepte rolul de prezentator…

- Incepand de marti, cluburile din Romania pot legitima jucatori pentru sezonul care urmeaza. Perioada de transferuri se va incheia la data de 5 octombrie 2020, informeaza FRF, potrivit news.ro.Situatia generata de pandemia COVID-19 a dus la o serie de modificari si nu doar in ceea ce priveste calendarul…

- Universitatea Craiova a antamat primul fotbalist in privința lotului cu care va aborda sezonul viitor. E vorba despre unul dintre veteranii Ligii 1: Marius Constantin, care in octombrie va implini 36 de ani! In ultimii doi ani și jumatate a evoluat la Gaz Metan Mediaș, insa in Romania a mai trecut și…

- Asia Express a accelerat drumul spre succes pentru Stefania. Iubita lui Speak este acum pe culmile celebritații și in doar cateva luni a ajuns pe primul loc in randul influencerilor din Romania

- Una dintre cele mai iubite emisiuni din Romania, Asia Express, nu se va maidifuza anul acesta, iar noi am aflat motivele pentru care conducerea Antenei 1 luat aceasta decizie. Asia Express, emisiune cu audiențe record! Asia Express este varianta romaneasca a reality show-ului Peking Express, bazata…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a anunțat joi ca sezonul turistic pe litoral ar putea fi demarat pe 15 iunie. Acesta a mai precizat ca terasele se vor deschide de la 1 iunie, urmand ca cel mai probabil pana vineri sa publice un ordin comun impreuna cu Ministerul…