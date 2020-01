Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu spune ca va sesiza Agenția Naționala pentru Integritate, cu privire la o fosta șefa din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului, Magdalena Mușetescu, care ar fi aprobat studii clinice pentru firma la care era acționar, anunța MEDIAFAX.„Alina Magdalena Musetescu…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat miercuri pe pagina sa de Facebook imagini din sala de operatie a spitalului Floreasca in care o pacienta a luat foc, acuzandu-l pe doctorul Mircea Beuran ca a intrat „fara sa se dezinfecteze, cu ceasul pe mana". „Asa cum il vedeti, plin de microbi si bacterii,…

- Conducerea Spitalului de Urgența Floreasca a aflat despre incidentul produs pe data de 22 decembrie intr-una dintre salile de operație ale unitații medicale, unde o pacienta a suferit arsuri pe 40% din corp in timpul unei intervenții chirurgicale și este in stare critica, „in cursul aceleiași zile”,…

- Profesorul Mircea Beuran a fost acuzat, in cursul zilei de sambata, de membrul partidului USR, Emanuel Ungureanu, ca a dat foc unei paciente in blocul operator. Ungureanu a convins și Ministerul Sanatații ca profesorul ar fi provocat acest incident și ca apoi a incercat sa-l ascunda. Totul este un fals,…

- Deputatul PNL Razvan Prisca a oferit o explicatie surpinzatoare pentru viata austera dusa de premierul Ludovic Orban: sotia sa e vegetariana, deci cheltuie mai putin pe hrana. Familia Orban a trait in ultimul an din 3.000 de lei pe luna, arata declaratia de avere publicata de liderul PNL. "Sotia…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, marti, ca a depus o plangere penala la DNA Craiova impotriva managerilor care au condus Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu in ultimii cinci ani. "Am fost astazi (marti n.r.) la DNA Craiova, asa cum am promis acum cateva zile, am depus o plangere…

- ​​Adrian-Nechita Oroș (54 de ani), deputat de Cluj, propus de PNL pentru funcția de ministru al Agriculturii, este profesor universitar doctor în medicina veterinara la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj. În 2014, ANI l-a declarat în incompatibilitate…