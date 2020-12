Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, reclama ca un fost tortionar a fost numit manager la Institutul de Transplant din Cluj-Napoca de catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In replica, Ministerul Sanatatii a transmis ca numirea, pe o perioada de 2 luni, s-a realizat la propunerea Consiliului de Administratie,…

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, il acuza pe Nicolae Santimbrean, fost vicepreședinte al PNL Alba, condamnat pentru ”acte de tortura” ca a fost ”uns” de Nelu Tataru, manager al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca.”Incredibil! Un fost torționar a fost numit manager la Institutul…

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, reclama ca un fost tortionar a fost numit manager la Institutul de Transplant din Cluj-Napoca de catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Incredibil! Un fost tortionar a fost numit manager la Institutul de Transplant din Cluj-Napoca. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru,…

- Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca s-a aflat in centrul unui scandal si in urma cu 3 ani, cand managerul de la acea vreme, medicul Mihai Lucan, a fost retinut de procurori intr-un dosar ce viza delapidarea institutului. "Incredibil! Un fost tortionar a fost numit manager…

- Asfaltarea drumurilor naționale din Munții Apuseni a inceput in anul 2018, cand premierul social-democrat de atunci al Romaniei a primit și ințeles un memoriu semnat de 27 de primari din județele Alba și Hunedoara, care solicitau și deopotriva fundamentau aceasta necesitate din punct de vedere economic,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca starea medicului Catalin Denciu, cel care a suferit arsuri in incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț și care a fost transferat in Belgia, este stabila.“A ajuns ieri in jurul orei 12,00. S-a efectuat si o procedura de dializa. S-au efectuat reechilibrarea,…

- Punctul National de Contact pentru Romi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a inceput derularea celei de-a doua serii de ateliere regionale in cadrul proiectului "Platforma Nationala de Bune Practici pentru Romi". Cu acoperire nationala, atelierele se vor desfasura intre 05 octombrie si 29 octombrie…

- Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor RomaniaFilm (RADEF RomaniaFilm) relanseaza activitatea de spectacol cinematografic in salile dotate cu aparatura de proiectie digitala 2D/3D si instalatie de sunet Dolby: "Europa" - Bucuresti, "Florin Piersic" - Cluj-Napoca, "Cinema Mon Amour" -…