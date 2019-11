Ungaria trebuie să continue politica antiimigraţie, afirmă Viktor Orban Ungaria trebuie sa continue politica antiimigratie deoarece "ungurii pot fi inlocuiti doar de unguri", a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, in cadrul celei de-a 9-a sesiuni plenare a Consiliului diasporei maghiare, relateaza MTI.



"O tara afectata de declinul populatiei nu trebuie sa-si faca iluzii ca poate rezolva problemele demografice fara sa depuna vreun efort", a subliniat Orban, asigurand ca guvernul ungar va continua lupta impotriva migratiei intrucat este vorba de un fenomen global "care se va mentine". "Africa abia s-a pus in miscare", a notat Orban.



