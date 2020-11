Ungaria şi Polonia resping în continuare condiţionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept Premierul ungar Viktor Orban a declarat, joi, ca tara sa va avea sprijinul Poloniei in aceasta disputa care blocheaza fonduri vitale in valoare de 1.800 de miliarde de euro, esentiale pentru repornirea activitatilor economice in cele 27 de state membre. Respingerea prin veto a acestei conditionari de catre Polonia si Ungaria, ambele beneficiare ale bugetului si ale fondului de redresare, va intarzia probabil fonduri in valoare de sute de miliarde de euro chiar in timp ce statele membre se confrunta cu al doilea val al pandemiei de Covid-19 si cu o recesiune economica grava. ”Aceasta dezbatere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

