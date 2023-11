Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a cerut Comisiei Europene sa lanseze o procedura de infringement impotriva Bulgariei in legatura cu o noua taxa pe care Sofia a impus-o pentru tranzitul transportului de gaze rusesti, a anuntat vineri ministrul afacerilor europene de la Budapesta, Janos Boka, intr-o postare pe Facebook, relateaza…

- Ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Puchades, a declarat luni ca interzicerea unilaterala a importurilor de cereale ucrainene de catre orice stat membru UE pare ilegala, in timp ce Franta sustine ca miza este solidaritatea europeana, transmite Reuters. Vorbind inaintea planificatei intalniri a ministrilor…

- Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de actiune cu privire la masurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturarii pietei cerealelor din tara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023. Intr-un…

- Ca raspuns la restrictiile impuse exporturilor sale de cereale, autoritatile de la Kiev au avertizat ca ar putea demara o procedura de arbitraj international. Polonia a anuntat deja ca va continua sa blocheze importurile de cereale din Ucraina, chiar daca Bruxelles-ul va ridica interdictiile, transmite…

- Romania este lider de piața in ceea ce privește exportul graului in afara Uniunii Europene, in anul comercial care a inceput la 1 iulie.Romania a livrat in afara spațiului comunitar 1,26 de milioane de tone de grau doar in primele 2 luni ale acestui an comercial, care a inceput la 1 iulie.…

- "Ministrul de interne austriac, Gerhard Karner, susține ca guvernul de la Viena se opune extinderii spațiului Schengen pentru ca nu funcționeaza. Tot acest ministru mincinos uita sa spuna ca exact in ședința in care a refuzat accesul Romaniei in spațiul Schengen, a votat pentru intrarea Croației in…

- Eugen Tomac condamna vehement refuzul Austriei privind accesul Romaniei la Schengen și apreciaza ca este absurd și argumentat in mod fals. Europarlamentarul PMP cere Guvernului Romaniei sa se alature procesului deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. ”Sa sancționam acest abuz de drept comis…

