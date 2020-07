Ungaria: presa independentă e pe cale să piardă ultimul bastion Cei 90 de jurnaliști ai site-ului de știri Index.hu au demisionat vineri pentru a protesta împotriva demiterii redactorului lor șef și fața de ceea ce ei considera o subordonare a unui mijloc media independent din Ungaria.



Sa te detonezi mai curând decât sa fii supus: jurnaliștii principalului site de știri din Ungaria și-au depus demisia colectiva, vineri, 24 iulie, temându-se ca-și vor pierde independența fața de guvernul lui Viktor Orban dupa brutala demitere a redactorului lor șef, relateaza ​postul France 24, citat de Rador.



