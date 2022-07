Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de "vanatoare de frontiera" pentru a le desfasura la granita sudica a Ungariei impotriva imigratiei ilegale, au declarat vineri la o conferinta de presa responsabili ai politiei citati de MTI. "Vanatorii de frontiera" vor reprezenta o unitate independenta in cadrul politiei si vor dispune de 14 companii stationate in judetul Bacs-Kiskun, alte sase in Csongrad-Csanad si cate una in Bekes, Hajdu-Bihar si Szabolcs-Szatmar-Bereg (la granitele Ungariei cu Serbia, Romania si Ucraina), a precizat comandantul adjunct al politiei nationale, Csaba Tarcsa. Prima…