Ungaria impune vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 a personalului sanitar şi autorizează administrarea celei de-a treia doze Guvernul ungar a impus prin decret vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru personalul sanitar, inclusiv lucratorii din sectorul de distributie a medicamentelor, cei care nu se vaccineaza cel putin cu prima doza pana la 1 septembrie riscand concedierea, relateaza vineri agentia EFE. Potrivit agentiei ungare MTI, masura priveste persoanele care lucreaza in spitale, camine de batrani, centre de protectie a copiilor si institutiile de asistenta sanitara pentru armata si politie. Singurele exceptii care vor fi acceptate sunt in cazul persoanelor care nu se pot vaccina din motive de sanatate dovedite.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a impus prin decret vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru personalul sanitar, inclusiv lucratorii din sectorul de distributie a medicamentelor, cei care nu se vaccineaza cel putin cu prima doza pana la 1 septembrie riscand concedierea, relateaza vineri agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Guvernul ungar a impus prin decret vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru personalul sanitar, inclusiv lucratorii din sectorul de distributie a medicamentelor. Cei care nu se vaccineaza cel putin cu prima doza pana la 1 septembrie risca sa fie concediați, informeaza Agerpres . Potrivit agentiei…

- Ungaria este prima tara din Europa care va incepe vaccinarea cu a treia doza de vaccin anti-COVID de la 1 august. Mai mult, potrivit premierului Viktor Orban, vaccinarea a devenit obligatorie pentru toate cadrele medicale.

- Urmand exemplul Israelului, Ungaria a decis sa inceapa administrarea celei de-a treia doze de vaccin antiCovid. Demersul vine pe fondul creșterii cazurilor de infectare și raspandire a variantei Delta a noului coronavirus. Guvernul de la Budapesta a decis ca de la 1 august sa furnizeze a treia doza…

- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile

- Guvernul leton a anunțat ca dorește ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie.Guvernul a adoptat deja miercuri mai multe modificari legislative, astfel ca, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie vor trebui…

- Grecia, care se confrunta cu o intensificare a cazurilor de Covid-19, urmeaza sa anunte saptamana viitoare obligativitatea vaccinarii anumitor categorii profesionale, inclusiv a personalului medical, dupa cum a anunțat joi Guvernul de la Atena. Comitetul grec de bioetica recomanda saptamana trecuta…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…