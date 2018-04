Ziarul Magyar Nemzet, unul din cele doua cotidiene de opozitie in Ungaria, se inchide incepand de miercuri, 11 aprilie, a anuntat editorul sau intr-un comunicat, citat de site-ul Index.hu, preluat de MTI. Ultima editie tiparita a cotidianului Magyar Nemzet, fondat in urma cu 80 de ani, va fi publicata miercuri, 11 aprilie. Cotidianul nu va mai aparea nici pe online. Magyar Nemzet este proprietate a magnatului Lajos Simicska, pe vremuri aliat al prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, dar care a cazut in dizgratie si a fost unul dintre cei mai inversunati oponenti ai acestuia in timpul alegerilor…