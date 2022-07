Guvernul ungar a anuntat sambata consolidarea masurilor de securitate la frontierele cu Serbia si Croatia, dupa ce a constatat o crestere a numarului migrantilor care vin in Europa pe ruta balcanica, relateaza agentiile DPA si EFE. Conform unui decret emis de premierul Viktor Orban, vor fi efectuate lucrari pentru a creste inaltimea gardurilor care in timpul valului migrator masiv din anul 2015 au fost amenajate de-a lungul granitei cu Serbia pe o lungime de 150 de kilometri si vor fi ridicate noi garduri pe portiunea de granita cu Croatia, in zona parcului national Duna-Drava. Peste 100.000 de…