Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de manifestanti au blocat marti un pod din centrul Budapestei, in timp ce parlamentul dezbatea o motiune a guvernului premierului Viktor Orban care ar urma sa creasca rata de impozitare pentru sute de mii de firme mici, anunta Reuters.

- Proteste in Ungaria, la granița cu Romania, impotriva creșterilor de taxe! Oamenii au blocat un pod in centrul Budapestei dupa ce guvernul condus de suveranistul Viktor Orban vrea sa impuna noi taxe pentru micile afaceri, relateaza realitatea.net.

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, a anuntat premierul Viktor Orban, pe pagina sa de Facebook, transmite Reuters.

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, a cerut Ungariei sa suspende preturile discriminatorii la combustibil pentru vehiculele cu numere de inmatriculare straine. In caz contrar, tara risca sa fie data in judecata, potrivit unui document al Comisiei Europene, consultat de Reuters.…

- Ungaria intentioneaza sa ajunga la un acord cu UE pana la sfarsitul acestui an pentru a obtine acces la fondurile de redresare post-pandemie in valoare de miliarde de euro, relateaza vineri Reuters, citand declaratii acordate agentiei ungare de presa MTI de noul ministru ungar pentru afaceri europene,…

- In lupta lor impotriva razboiului Rusiei din Ucraina, liderii UE s-au predat luni prim-ministrului ungar Viktor Orban, capituland in fața cererilor acestuia de a acorda Budapestei o scutire aproape totala de la un nou embargo asupra petrolului rusesc, transmite publicația Politico Europe.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se deplaseaza luni in Ungaria pentru a discuta cu premierul ungar Viktor Orban despre "securitatea de aprovizionare energetica a Europei", a anuntat purtatorul sau de cuvant, in contextul in care Budapesta blocheaza un proiect de embargo asupra petrolului…

- Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei in forma sa actuala – care include un embargo asupra importurilor de țiței – a declarat Viktor Orban, vineri, premierul de la Budapesta, la un post de radio, potrivit Reuters . Viktor Orban a declarat ca propunerea actuala a Comisiei…