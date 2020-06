Ungaria a decis să investească într-un gazoduct care să facă legătura cu TurkStream Consiliul de supervizare al companiei FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, a aprobat vineri un plan de investitii privind constructia unui gazoduct pâna în Serbia cu o capacitate de sase miliarde metri cubi pe an, informeaza Itar Tass, preluata de Agerpres.

Potrivit documentelor adoptate de FGSZ, capacitatea planificata a viitoarei conducte trebuie atinsa la granita cu Serbia pâna în luna octombrie 2021.

Grupul energetic ungar MOL, care controleaza FGSZ, a anuntat si el sâmbata ca a decis sa se va alature proiectului gazoductului TurkStream, care face legatura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

