UNESCO: Patrimoniul Ucrainei amenințat de ofensiva Rusiei Siturile istorice din Ucraina sunt in pericol de a fi deteriorate și chiar distruse pe masura ce Rusia continua ofensiva, anunța Agenția pentru cultura a ONU, transmite Euronews. Lazare Eloundou, director UNESCO pentru patrimoniului mondial, a declarat la Paris ca muzee, colecții și monumente ce dateaza din secolul al XI-lea sunt avariate. ”Este o intrega viața culturala care risca sa dispara”. UNESCO subliniaza ca bombardarea siturilor culturale s-a transformat intr-o tactica de razboi cu scopul de a incerca sa distruga societatea pentru lunga perioada. Ucraina și Rusia au legaturi culturale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

