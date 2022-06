Stiri pe aceeasi tema

- ucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca isi doreste sa mai castige un titlu de Mare Slem si ca munceste pentru acest lucru, potrivit Agerpres"Asta imi doresc si sunt sigura ca daca e sa se intample, o sa se intample. Muncesc pentru asta si…

- Iarna s-a intors la munte, in județul Cluj. Un iubitor al muntelui a filmat pe masivul Vladeasa cum mingea, joi, 28 aprilie.Dupa cum ninge pare a fi ninsoarea mieilor, ultima din an, care are fulgi mari și zglobii, ca mieii pe pașune. Conformtradiției, ninsoarea mieilor are loc in ultimele zile ale…

- Mai sunt doar cateva zile pana la sarbatorile Pascale, dar in mai multe zone din țara ninge ca-n povești. Cea de-a doua luna de primavara calendaristica se apropie de final, dar fenomenele meteorologice de afara sunt specifice iernii.

- Schimbare radicala de vreme. Dupa o saptamana in care am avut si temperaturi de 25 de grade, pare acum ca am intrat intr-un alt anotimp. Au fost caderi de grindina in Bistrita-Nasaud si Cluj, iar in Maramures si la munte a nins ca in plina iarna. Dupa o noapte cu rafale puternice de vant in toata tara,…

- FOTO VIDEO| Ninge cu fulgi mari in Apuseni: Floriile catolice au venit cu un covor alb de zapada FOTO VIDEO| Ninge cu fulgi mari in Apuseni: Floriile catolice au venit cu un covor alb de zapada Chiar daca suntem deja in Aprilie și se apropie cu pași repezi sarbatoarea Pastelui, iarna nu vrea sa se dea…

In perioada 16 – 17 Aprilie, la Cinema Victoria, American Independent Film Festival va avea in acest an, un warm up la Cluj prezentat de compania Fortech.