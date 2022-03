Stiri pe aceeasi tema

- In premiera și in exclusivitate Televiziunea Romana a lansat un demers fara precedent: pentru a facilita fluxul de informații dinspre Ucraina catre refugiații din Romania, incepand cu data de 11 martie transmite un program special preluat de la televiziunea publica și posturile private din Ucraina.…

- Un tren cu 11 vagoane, pus la dispoziție de Caile Ferate Moldova, in colaborare cu autoritațile din Romania, a pornit de la punctul de frontiera Valcineț catre Romania. Aproape 1100 de cetațeni ucraineni – sau care se aflau la momentul izbucnirii razboiului, in Ucraina – s-au urcat in acest tren, cu…

- Nici nu a venit bine in Romania, ca s-a și ranit grav. Un militar francez sosit la noi in țara in contextul razboiului din Ucraina, s-a impușcat in mana, din greșeala, miercuri, la Iași. Starea militarului este stabila, in prezent, dupa cum a declarat șefa UPU-SMURD, dr. Diana Cimpoeșu. „Facem investigații…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca, in perioada 13-20 ianuarie, au fost facute, in platforma de programare, 2.841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Dozele de vaccin pentru aceasta grupa de varsta vor ajunge in tara in 25 ianuarie.…