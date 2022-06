Unde și când vor fi construite noi poduri peste Dunăre între România și Bulgaria Avem doar doua poduri peste Dunare, intre Romania și Bulgaria, mai puțin decat insuficiente. Oficialii celor doua țari vecine au stabilit unde și cand vor fi construite noi poduri pentru a lega Romania de Bulgaria. In 4 ianuarie 2022, ministrul de Finante, Asen Vasilev, a dezvaluit un pachet de investitii in infrastructura de 12 miliarde de leva pentru urmatorii patru ani. El a spus ca o parte din bani vor fi folositi pentru finantarea constructiei a patru sau cinci poduri noi peste Dunare intre Bulgaria si Romania. Prim ministrul Kiril Petkov a confirmat planul. Dupa intalnirea cu omologul sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

